© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato che l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha solo fissato la data per il ritiro statunitense dall’Afghanistan, senza tuttavia approntare alcun piano per eseguirlo. Blinken si è espresso in questi termini nelle sue osservazioni di apertura davanti alla commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti.(Nys)