Afghanistan: Blinken, cooperazione con Turchia e Qatar per evacuazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono impegnati con Turchia e Qatar nel seguire il prosieguo delle evacuazioni dall'aeroporto di Kabul, in Afghanistan. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, di fronte ai parlamentari della Camera dei rappresentanti Usa. "Non solo noi ma l'intera comunità internazionale ha reso chiaro ai talebani che vogliamo vedere la gente lasciare il Paese in sicurezza”, ha detto il capo della diplomazia statunitense.(Nys)