Legge elettorale: Meloni, io sono per le preferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha ribadito in riferimento alla legge elettorale di essere favorevole al sistema delle preferenze. "Fd'I e' l'unico partito che ha portato in Aula il superamento delle liste bloccate. Io sono per le preferenze", ha affermato la parlamentare durante la presentazione del libro di Fabrizio Roncone, "Razza poltrona", alla Casa del cinema, a Roma. Al dibattito è presente anche il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. (Rin)