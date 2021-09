Libia: otto persone ricoverate in ospedale a causa dell'esplosione di una mina a sud della capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’intera famiglia composta da otto persone è rimasta ferita a causa dell’esplosione di una mina, presumibilmente collocata a sud di Tripoli dai mercenari russi del gruppo Wagner. Lo ha dichiarato oggi ad “Agenzia Nova” il capo del dipartimento dei media del ministero della Salute libico, Wedad Abu al Niran, spiegando che padre, madre e sei figli sono ricoverati da domenica sera in ospedale. Tre dei figli della coppia sono ricoverati in pediatria, mentre il resto della famiglia ha riportato ferite giudicate da lievi a gravi. Si tratta del secondo incidente di questo tipo in meno di 30 giorni, ha spiegato il funzionario. Il 24 agosto scorso, nella zona di Al Khela, a sud di Tripoli, l’esplosione di una mina ha comportato l’amputazione delle mani di uno dei due feriti. (Lit)