Roma: Gasparri (Fi), su invito comunità ebraica su Museo Shoah, no a speculazioni elettorali

- “Voglio proprio sperare che la Raggi accolga l'invito della Comunità Ebraica a sospendere la posa della prima pietra del Museo della Shoah. Assumere una iniziativa del genere a pochi giorni dal voto per una evidente speculazione elettorale è davvero un comportamento inaudito. La Comunità Ebraica ha tutto il diritto di chiedere che un evento di questa rilevanza venga attuato fuori da contesti elettorali, come atto di tutti e non come una iniziativa che assume un sapore strumentale e di parte. Se la Raggi non accoglierà questo invito si dimostrerà una volta di più una persona irresponsabile. Si fermi. Almeno in questo caso. Non offendendo la storia e le persone”. Così in una nota il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia.(Com)