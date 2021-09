Usa: raduno pro-Trump, polizia approva costruzione recinzione temporanea intorno al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Campidoglio degli Stati Uniti ha approvato la richiesta di reinstallare la recinzione temporanea intorno all'edificio sede del Congresso in vista di un raduno di sostenitori dell'ex presidente Donald Trump, pianificato per sabato prossimo. Lo ha dichiarato alla stampa il capo della polizia del Campidoglio, Tom Manger, precisando che la recinzione sarà innalzata "un giorno o due" prima dell'evento, per poi essere abbattuta subito dopo. La recinzione intorno al Campidoglio era stata eretta una prima volta dopo l'assalto dello scorso 6 gennaio per poi essere prima ridotta e in seguito rimossa durante l'estate. I funzionari delle forze dell'ordine, riferiscono fonti della sicurezza citate dalla "Cnn", si stanno preparando per potenziali scontri e disordini in vista dell'imminente manifestazione di sabato, quando sono in programma anche contro-proteste. Stando a quanto riferito, l'impronta di recinzione temporanea proposta sarà più piccola di quella precedente e non dovrebbe ostacolare il traffico. (Nys)