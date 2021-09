Scuola: Piccolo-Barbieri (Pd), scarsa organizzazione Raggi, istituti non pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scarsa organizzazione dell'amministrazione Raggi fa si che anche quest'anno al rientro a scuola, le strutture non siano pronte ad accogliere gli studenti. Lo dichiarano in una nota Ilaria Piccolo e Pietro Barbieri candidati al Consiglio comunale di Roma nella lista del Pd. "Da settimane riceviamo segnalazioni di mamme che denunciano lo stato di abbandono dei giardini degli asili nido, rendendoli inutilizzabili ai bambini, perché i giardinieri comunali non sono passati ancora. Da Castelverde ad Acilia, la situazione è ovunque la stessa - continuano Piccolo e Barbieri -. La scarsa organizzazione dell'amministrazione Raggi fa si che anche quest'anno al rientro a scuola, le strutture non siano pronte ad accogliere gli studenti - aggiungono gli esponenti Pd -. Questa mattina se è stato scongiurato il caos trasporti è solo grazie alla lungimiranza dei dirigenti scolastici che hanno scaglionato gli ingressi in classe per il primo giorno di scuola, perché l'amministrazione non è stata capace di potenziare il sistema del trasporto pubblico, se non a parole", concludono. (Rer)