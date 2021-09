Venezuela: Bachelet, accordo per aumento personale dei diritti umani a Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha reso noto che è stato trovato un accordo con il governo di Nicolas Maduro per poter raddoppiare la presenza di operatori nel Paese. "Venerdì scorso abbiamo accordato il rinnovo della Carta de entendimiento, portando da sei a dodici il numero degli agenti dei diritti umani nel Paese", ha detto Bachelet a Ginevra, durante l'inaugurazione della 48esima sessione del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite. "Questa cooperazione continuerà a centrarsi nel rafforzamento dei meccanismi nazionali di protezione e nell'accesso alla giustizia, così come all'assistenza tecnica per l'agenda legislativa, l'implementazione delle raccomandazioni dei diversi meccanismi dei diritti umani, le riforme della polizia e della giustizia annunciate di recente", ha aggiunto. L'ex presidente del Cile ha presentato il rapporto che "offre una visione generale della situazione dei diritti economici, sociali e ambientali" che si vivono in Venezuela. (Res)