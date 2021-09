Venezuela: Bachelet, liberare tutte le persone arrestate arbitrariamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, è tornata a chiedere alle autorità del Venezuela la liberazione di tutte le persone arrestate senza il risotto delle procedure giudiziarie. "Ribadisco il mio appella alla piena liberazione di tutte le persone arrestate in modo arbitrario", ha detto Bachelet a Ginevra, durante l'inaugurazione della 48esima sessione del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite. L'ex presidente del Cile ha segnalato che dei casi che il governo del presidente Nicolas Maduro ha condiviso con i "meccanismi di cooperazione", 152 persone in arresto sono state liberate. Bachelet ha presentato il rapporto che "offre una visione generale della situazione dei diritti economici, sociali e ambientali" che si vivono in Venezuela. Nel documento, ha sottolineato, ci sono anche "alcune delle raccomandazioni" redatte al termine delle otto missioni che il suo staff ha compiuto negli ultimi due anni e mezzo in 24 centri di detenzione". (Res)