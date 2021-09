Venezuela: Bachelet, bene impegno contro covid ma ora altri settori privi di risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha riconosciuto parte degli sforzi compiuti dal governo del Venezuela nella gestione della pandemia da covid-19 ma avvertito del rischio per le ricadute negative sulle altre emergenze sanitarie. "Riconosco gli sforzi realizzati dal governo per fare fronte alle sfide poste dalla pandemia della Covid-19", ha detto Bachelet a Ginevra, durante l'inaugurazione della 48esima sessione del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite. "Ciò nonostante, come in altri posti del mondo, questo ha tolto ad altri indispensabili trattamenti medici le poche risorse disponibili, amplificando le deficienze nel comparto della salute", ha aggiunto Bachelet avvertendo inoltre dei rischi che corre il personale sanitario e i gruppi di pazienti vulnerabili. Bachelet ha presentato il rapporto che "offre una visione generale della situazione dei diritti economici, sociali e ambientali" che si vivono in Venezuela. L'ex presidente del Cile ha "approfittato" dell'occasione per ricordare che "L'accesso ai vaccini è un diritto umano e deve considerarsi un bene pubblico mondiale". (Res)