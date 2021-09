Venezuela: Bachelet, redditi ancora "drammaticamente" bassi limitano accesso a diritti essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha ribadito la preoccupazione per la scarsità risorse economiche a disposizione dei venezuelani per far fronte alle necessità della via quotidiana. "Nonostante i programmi economici e sociali messi in marcia per alleviare la situazione, e alcuni progressi negli ultimi anni, le entrate continuano ad essere drammaticamente basse e insufficienti a garantire un livello di vita adeguato", tale da mettere a rischio "l'accesso alla alimentazione e all'educazione", ha detto Bachelet a Ginevra, durante l'inaugurazione della 48esima sessione del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite. (segue) (Res)