Venezuela: Bachelet, redditi ancora "drammaticamente" bassi limitano accesso a diritti essenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspico un rafforzamento dell'accesso ai servizi di base, in particolare per i gruppi più vulnerabili", ha aggiunto l'ex presidente del Cile mettendo l'accento sulla necessaria "uguaglianza di accesso" alle risorse, "la non discriminazione, "la trasparenza, la partecipazione e i controlli pubblici": A questo proposito, Bachelet si è detta "preoccupata" per "L'assenza di dati pubblici per monitorare e riferire adeguatamente sulle politiche pubbliche", un ambito per il quale dunque "il ruolo della società civile è ancora più essenziale e deve essere protetto". Bachelet ha presentato il rapporto che "offre una visione generale della situazione dei diritti economici, sociali e ambientali" che si vivono in Venezuela. (Res)