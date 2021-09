Venezuela: Bachelet, preoccupano continue minacce a difensori diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha lanciato l'allarme sulla continua mancanza di garanzie per chi, in Venezuela, si occupa di vigilare sui diritti umani e sociali. "Mi preoccupano le nuove restrizioni e i continui rapporti su intimidazioni e criminalizzazioni delle persone che difendono i diritti umani e dei leader sindacali nell'esercizio dele loro legittime attività", ha detto Bachelet a Ginevra, durante l'inaugurazione della 48esima sessione del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite. L'ex presidente del Cile ha presentato il rapporto che "offre una visione generale della situazione dei diritti economici, sociali e ambientali" che si vivono in Venezuela. (Res)