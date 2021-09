Cile: ministro Salute ottimista su maggiore apertura frontiere a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Cile, Enrique Paris, ha affermato che l'attuale evoluzione della pandemia permette considerare una maggiore apertura delle frontiere già a partire dal mese di ottobre oltre alla revoca dello Stato di ecezione. "Crediamo che ad ottobre, se non si evidenzia un aumento importante di casi, annunceremo modifiche nel controllo delle frontiere e apriremo al traffico altri aeroporti internazionali", ha detto Paris. In questo senso il ministro ha anticipato che le autorità stanno considerando alleggerire anche il sistema di quarantena obbligatoria per i viaggiatori che arrivano dall'estero. "Il comitato di esperti del ministero della Salute ha suggerito portare a 5 giorni il periodo di quarantena (contro gli attuali 7)". Riguardo la revoca dello "Stato di eccezione" in vigore chiesta dall'opposizione, Paris pure si è mostrato ottimista. "Con le cifre attuali crediamo che non sarà necessario prolungarlo oltre il 30 settembre", ha detto, precisando che verrebbe mantenuto ad ogni modo lo stato di "emergenza sanitaria". (segue) (Abu)