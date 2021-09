Cile: ministro Salute ottimista su maggiore apertura frontiere a ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha iniziato oggi la campagna di vaccinazione anti-covid anche tra i bambini nella fascia compresa tra i sei e i dodici anni. Il calendario, ha annunciato la sottosegretaria alla Salute, Paula Daza, inizierà con i bambini che presentano comorbilità mentre a partire dal 27 settembre la campagna verrà estesa a tutti i bambini in questa fascia, per la quale le autorità sanitarie del Cile hanno approvato l'uso del vaccino del laboratorio cinese Sinovac. La decisione, ha riferito il direttore dell'Istituto di salute pubblica (Isp), Heriberto Garcia, è stata presa dopo aver esaminato il risultato degli studi clinici di fase I e II condotti in Cina. Questa decisione cerca di "fornire una maggiore protezione ai nostri bambini" dato che "sono soprattutto i bambini che stanno propagando l'infezione tra i non vaccinati" e che "all'interno di questa fascia di età ci sono bambini che hanno subito trapianti e che hanno bisogno del vaccino perché sono immunodepressi a causa dell'uso di corticosteroidi e altri farmaci", ha detto Garcia. (segue) (Abu)