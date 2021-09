Cile: ministro Salute ottimista su maggiore apertura frontiere a ottobre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha avviato una stretta sinergia con il laboratorio cinese Sinovac, che ha annunciato da parte sua il prossimo inizio della produzione nel Paese del suo vaccino anti-covid denominato CoronaVac. L'investimento annunciato è di 60 milioni di dollari e prevede la costruzione di una fabbrica situata nella capitale Santiago e di un laboratorio di ricerca e sviluppo nella città di Antofagasta nel nord del paese. La fabbrica avrà una capacità di produzione di 60 milioni di dosi all'anno di CoronaVac oltre a vaccini contro l'influenza e l'epatite, e l'obiettivo è quello di esportare i farmaci in tutta la regione. Attualmente il vaccino CoronaVac è utilizzato anche in Brasile, Colombia, Ecuador, Messico e Uruguay. Grazie soprattutto all'uso massiccio del farmaco anti-covid di Sinovac il Cile detiene una delle migliori percentuali al mondo in relazione alla campagna di vaccinazione. (Abu)