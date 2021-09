Burkina Faso: Ong, oltre 480 civili uccisi e 275 mila in fuga dalle violenze tra maggio e agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 480 civili sono stati uccisi in Burkina Faso negli attacchi armati tra maggio e agosto e almeno 275 mila persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case a causa della scelta tra violenza o fame. È quanto denunciato dal Consiglio norvegese per i rifugiati (Nrc), che in un rapporto pubblicato oggi afferma che una media di 13 mila persone a settimana fuggono dall'aumento della violenza nel Paese a causa della violenza crescente perpetrata dalle bande armate, molte delle quali non ricevono alcuna assistenza, causando un aumento della fame tra la popolazione poiché non è in grado di tornare a casa per recuperare scorte di cibo. Secondo l'organizzazione umanitaria, una risposta umanitaria lenta e insufficiente sta peggiorando la situazione mentre il governo del Burkina Faso lotta per far fronte alla crisi. “Nonostante l'aumento del conflitto, l'operazione umanitaria per assistere le persone bisognose è in forte ritardo. Una grave carenza di finanziamenti per gli aiuti, unita alla mancanza di capacità da parte delle autorità locali, impedisce alle agenzie di soccorso come la nostra di rispondere in tempo", ha affermato Manenji Mangundu, direttore dell'Nrc in Burkina Faso. (segue) (Com)