Burkina Faso: Ong, oltre 480 civili uccisi e 275 mila in fuga dalle violenze tra maggio e agosto (2)

- Le autorità governative incaricate di registrare le persone colpite, denuncia il rapporto, stanno lottando per gestire un numero sempre crescente. Da giugno, le organizzazioni umanitarie hanno chiesto esplicitamente che la registrazione e la condivisione delle informazioni avvengano entro una settimana. Al momento occorrono diverse settimane prima che le nuove famiglie sfollate possano ricevere assistenza come cibo e riparo. “Chiediamo al governo di farci intervenire e sostenere. Le organizzazioni di soccorso hanno la capacità di assistere le persone nelle aree più inaccessibili dove gli aiuti sono urgenti, integrando il lavoro essenziale delle autorità”, ha affermato Mangundu, secondo il quale la mancata risposta ai bisogni umanitari urgenti costringe le famiglie vulnerabili a fare una scelta impossibile tra nutrire i propri figli e la propria sicurezza. (Com)