- "I sondaggi sono inutili ora. Un romano su due o non vota o non sa chi votare. Alle urne?1-X-2. Tutto ancora aperto. Michetti viene attaccato dai giornali ma applaudito nei mercati. Vedremo". Lo scrive in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Francesco Giro. (Com)