Egitto-Israele: presidente Al Sisi, dialogo con Bennett "franco e coraggioso"

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha affermato di aver parlato con il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, francamente e con coraggio per il bene di entrambi i Paesi e per il bene della regione. E' quanto dichiarato dal capo dello Stato egiziano in un videomessaggio diffuso dal portavoce della presidenza, Bassam Radi, su Facebook. "Noi in Egitto lottiamo sempre per la pace, la stabilità, la costruzione, lo sviluppo e la ricostruzione, lontano da ogni forma che porti al completo disaccordo, anche nelle questioni di cui abbiamo parlato, come la Diga della rinascita etiope (Gerd)", ha detto Al Sisi. Il presidente egiziano ha spiegato che "c'è un'intesa comune riguardo alla Gerd e che la questione viene affrontata in un quadro di negoziazione e dialogo, portando a un accordo su questa importante tematica per noi, considerata vitale". In merito al conflitto in Medio Oriente, Al Sisi ha chiarito l'importanza di preservare la pace a Gaza, il cessate il fuoco, il sostegno economico e il miglioramento delle condizioni delle persone, sia in Cisgiordania che a Gaza. (Cae)