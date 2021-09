Serbia-Germania: Vucic, gratitudine verso Merkel per suo impegno nei nostri confronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha rivolto un ringraziamento particolare alla cancelliera tedesca uscente Angela Merkel "per tutto ciò che ha fatto per i Balcani occidentali" e la Serbia. "Nel nostro Paese la gratitudine non è una cosa di breve durata e diremo lo stesso anche quando lei non sarà più cancelliere", ha detto Vucic in una conferenza stampa congiunta con Merkel a Palazzo Serbia a Belgrado. Vucic ha precisato di aver discusso con Merkel, nell'incontro a due che ha preceduto il punto stampa, dei temi riguardanti l'integrazione europea della Serbia e della regione, l'armonizzazione della politica estera serba con la politica dell'Unione europea, oltre che i risultati concreti derivanti dal Processo di Berlino, l'iniziativa avviata nel 2014 dalla Germania. Vucic ha poi ricordato che più di 70 mila persone in Serbia lavorano presso aziende tedesche. La Germania, ha inoltre ricordato il capo dello Stato, è il maggiore partner commerciale della Serbia. "Credo che quest'anno raggiungeremo i 6 miliardi (di scambio commerciale), una cifra che si è triplicata in 6 anni", ha osservato Vucic. Il presidente serbo ha infine annunciato l'arrivo nel prossimo periodo in Serbia della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la quale presenzierà alla firma del contratto per la costruzione dell'autostrada Nis-Merdare. (Seb)