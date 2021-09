Serbia-Germania: Merkel, Paesi legati da un rapporto di fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia e la Germania sono Paesi dagli stretti legami contrassegnati dalla fiducia. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conferenza stampa successiva all'incontro a Belgrado con il presidente serbo Aleksandar Vucic. Merkel ha aggiunto di aver parlato con Vucic anche di questioni di politica interna e delle necessarie riforme nell'area del sistema giudiziario. La cancelliera uscente ha poi ricordato che si recherà domani in Albania. A questo proposito Merkel ha ricordato l'avvio nel 2014 del Processo di Berlino, il quale ha "un ruolo importante" in relazione all'avvicinamento della regione dei Balcani occidentali all'Ue. "Il processo di Berlino non va a sostituire il processo di adesione all'Ue, ma a collegare i diversi Paesi dei Balcani occidentali", ha aggiunto Merkel. (Seb)