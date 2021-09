Egitto: Fratoianni, domani Zaki rischia anni di carcere, governo Draghi si svegli da colpevole sonno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un anno e sette mesi di detenzione "illegale, soprusi e torture, domani si svolgerà la prima udienza del processo contro Patrick Zaki. Qualsiasi aspetto di questa vicenda fa rabbrividire. E l'assordante silenzio del governo Draghi non fa che peggiorare la situazione. Soprattutto perché continuiamo a vendere armamenti al regime di al Sisi". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Mi auguro che il governo italiano - conclude - si svegli dal suo colpevole sonno e intervenga". (Com)