Balcani: Farnesina emette avviso per contributi a soggetti privati, il 17 settembre webinar di presentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione generale per l’Unione europea (Dgue) della Farnesina ha bandito un avviso di pubblicità per l'erogazione di contributi a soggetti privati, italiani e stranieri, per le finalità connesse al mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e l’attuazione di iniziative umanitarie nei Balcani occidentali. Per presentare il Bando Balcani e raccogliere quesiti da parte degli enti del terzo settore interessati a partecipare, riferisce la Farnesina in una nota, l’Unità per l’Adriatico e i Balcani organizza un webinar informativo il 17 settembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. (Com)