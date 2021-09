Tlc: Antitrust dà via libera a impegni su Fibercop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dall'Antitrust agli impegni di Tim, Fastweb, Tiscali Italia, Kkr e Fibercop per lo stesso progetto Fibercop con la nascita di una società della rete secondaria e il passaggio dal rame alla fibra. Oggi l'Autorità ha dato l'ok alla pubblicazione degli impegni da parte di tutti i sogetti coinvolti consentendo al progetto di proseguire. In particolare l'Authority scrive che "si rietiene che gli impegni proposti siano idonei a consentire la positiva conclusione del procedimento senza l'accertamento di alcuna infrazione aumentando i benefici economici inerenti a un progetto di coinvestimento in una nuova rete Vhc in fibra che genererà un'intensa concorrenza infrastrutturale tra coinvestitori (inclusi operatori con quotre di mercato relativamente basse) incentivandoli a investire nell'infrastruttura di rete primaria e accelererà il take up Ftth e lo switch off della rete legacy in rame nell'interesse degli utenti finali". (Rin)