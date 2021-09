Afghanistan: Blinken al Congresso difende il ritiro da Kabul, "sforzo straordinario" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken spiegherà inoltre nel dettaglio come il vasto sforzo di evacuazione è iniziato in primavera, quando il presidente Joe Biden ha preso la decisione di ritirare le truppe statunitensi dal Paese. “Prima della decisione del presidente, ero in costante contatto con i nostri alleati e partner per ascoltare le loro opinioni e tenerne conto nel nostro pensiero", afferma Blinken nelle sue osservazioni. "Quando il presidente ha annunciato il ritiro, la Nato lo ha accolto immediatamente e all'unanimità. Ci siamo messi tutti a lavorare – insieme – sul ritiro. Allo stesso modo, eravamo intensamente concentrati sulla sicurezza degli americani in Afghanistan. A marzo abbiamo iniziato a esortarli a lasciare il Paese. In totale, tra marzo e agosto, abbiamo inviato 19 messaggi specifici con quell'avviso e con offerte di aiuto, compresa l'assistenza finanziaria per pagare i biglietti aerei", prosegue la dichiarazione, in cui Blinken ripete quanto già affermato in precedenza da Biden nel dire che l'evacuazione di emergenza "è stata innescata dal crollo delle forze di sicurezza e del governo afgani". (Nys)