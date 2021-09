Germania: ministra Difesa invita a votare per Cdu-Csu, scelta migliore per la sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bundeswehr ha, quindi, “bisogno di finanziamenti affidabili”, con il bilancio della Difesa che “deve continuare ad aumentare, affinché sistemi d'arma, mezzi, caserme e supporto siano della massima qualità”. Una Bundeswehr “forte” è “parte degli interessi” della Germania, “prima linea di difesa della democrazia”, con i militari che “proteggono, rafforzano, difendono e combattono” per il Paese. Per tale motivo, il personale “merita sostegno e riconoscimento, in parlamento e nella società”. Secondo Kramp-Karrenbauer, per tali motivi “in Germania è necessaria una guida politica che decida per la Bundeswehr e contro gli ideologi”. Al riguardo, la ministra della Difesa tedesca evidenzia come Cdu e Csu si assumano “la responsabilità della politica di sicurezza della Germania in maniera realista, pragmatica e senza compromessi”. Infine, Kramp-Karrenbauer afferma che Cdu e Csu sono “i migliori avvocati della Bundeswehr in politica”. Pertanto, “chi vuole sicurezza” dovrebbe votare per i democristiano-conservatori alle elezioni per il rinnovo del parlamento federale. (Geb)