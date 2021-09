Americhe: attesi 17 capi di Stato al prossimo vertice Celac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono già diciassette i capi di Stato della regione che hanno confermato la loro presenza al vertice della Comunità degli Stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac), che si terrà a Città del Messico sabato prossimo, 18 settembre. Lo ha annunciato il sottosegretario per l'America Latina del ministero degli Esteri del Messico, Maximiliano Reyes Zuniga, in un messaggio sul suo profilo Twitter. "Siamo molto soddisfatti perché il Messico sarà il punto di incontro dell'America latina e dei Caraibi il prossimo 18 settembre in occasione del 6° vertice della Celac. Rappresenteranno i loro paesi 17 capi di Stato, due vicepresidenti, 9 ministri degli Esteri ed altre autorità di primo livello", ha scritto Zuniga. Tra i presidenti che hanno già confermato la loro presenza il 18 ci sono il cubano Miguel Diaz-Canel, l'ecuadoriano Guillermo Lasso, l'uruguaiano Luis Lacalle Pou, l'argentino Alberto Fernandez, il boliviano Luis Arce e il costaricano Carlos Alvarado. Tra le assenze di rilievo quella del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. (segue) (Mec)