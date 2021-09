Energia: Renzi, aumento bollette pessima notizia, investire su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento delle bollette è una "pessima notizia che deriva da due fattori, uno internazionale per il rincaro della materi prime" e il secondo ci dice che "per evitare che paghino i più poveri occorre davvero investire sulle rinnovabili". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della trasmissione "Stasera Italia" su Rete4. "Non darei colpa Cingolani per le bollette che aumentano", ha precisato.(Rin)