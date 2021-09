Trasporti: la Cina svilupperà nuovi treni ad altissima velocità e aerei commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nel luglio dello scorso anno è stato firmato un accordo di cooperazione tra i due ministeri "al fine di rafforzare l'integrazione e la cooperazione tra scienza e trasporti", ha affermato Cen Yanqing, funzionario del dipartimento di Scienza e Tecnologia del ministero dei Trasporti. Nel 2017, ad aver iniziato la ricerca sui treni ad altissima velocità è stata la China Aerospace Science and Industry Corporation. La velocità massima progettata dall'azienda per i treni di questa categoria dovrebbe superare i mille chilometri all'ora, secondo il quotidiano cinese "Global Times". Il sistema di trasporto Maglev, il più veloce del mondo con una velocità di 600 chilometri orari, è stato sviluppato lo scorso luglio a Qingdao, nella provincia dello Shandong della Cina orientale, e testimonia la rapida crescita cinese in materia di tecnologia ferroviaria. (Cip)