Arabia Saudita: Covid, Riad donerà 5 milioni di dollari per fornire vaccini in iniziativa Oic

- L’Arabia Saudita donerà 20 milioni di riyal (circa 5 milioni di dollari) per sostenere l'iniziativa dell’Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) per fornire vaccini contro il Covid-19 ai Paesi meno sviluppati degli stati membri dell'Oic. Lo ha reso noto il segretario generale dell’Oic, Yousef bin Ahmed Al Othaimeen, in una conferenza stampa tenuta nel Regno, Paese ospitante dell'Oic. Questa iniziativa andrà a beneficio di 22 Paesi e “fa parte degli sforzi continui che l'organizzazione esercita per rafforzare la solidarietà islamica, sostenere le cause del mondo islamico e sviluppare l'azione congiunta in tutti i campi tra gli Stati membri”, ha affermato Al Othaimeen, apprezzando il sostegno dell’Arabia Saudita nel fornire i vaccini ai Paesi meno sviluppati.(Res)