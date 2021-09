Germania-Ue: Baerbock (Verdi), titoli comuni per sviluppo delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per un massiccio sviluppo delle energie rinnovabili nell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero emettere “titoli di Stato comuni”. Inoltre, il Fondo europeo per la ripresa dovrebbe diventare uno strumento permanente. Tuttavia, la Germania non dovrebbe essere responsabile per il debito degli altri Stati dell'Unione europea. È quanto affermato da Annalena Baerbock, candidata cancelliera dei Verdi per le elezioni del Bundestag del 26 settembre. Intervistata dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, Baerbock, che copresiede gli ecologisti con Robert Habeck, ha evidenziato come la comunitarizzazione del debito dovrebbe servire esclusivamente a due scopi. In primo luogo, si tratta di evitare evitare gravi crisi economiche. Secondariamente, il Fondo europeo per la ripresa divenuto permanente dovrebbe finanziare investimenti transfrontalieri, come i collegamenti ferroviari espressi tra gli Stati membri. Infine, la candidata cancelliera dei Verdi ha sottolineato che l'Ue deve porre in essere un'azione comune per la protezione delle proprie infrastrutture, anche in considerazione dei suoi interessi strategici nel confronto con concorrenti come la Cina. (Geb)