M5s: Raggi, data mia disponibilità per Comitato garanzia

- "Il Movimento 5 stelle sta attraversando una fase importante. Per questo, ho dato la mia disponibilità ad essere inserita nella rosa di nomi tra i quali verranno scelti i membri del nuovo Comitato di garanzia". Lo scrive su Facebook la sindaca uscente di Roma del M5s Virginia Raggi. "Si tratta di un organo che sarà fondamentale per la corretta applicazione dello Statuto. Metto in campo la mia esperienza e il desiderio di portare avanti con forza quella rivoluzione gentile avviata anni fa. Avanti con coraggio", conclude Raggi. (Rer)