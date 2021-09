© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il verde a Roma è un immenso patrimonio che da costo deve diventare un'opportunità". Lo ha affermato il candidato sindaco di Roma per i Liberisti italiani, Andrea Bernaudo, nel corso di un dibattito organizzato dall'Università Lumsa di Roma e Ucid. "Vogliamo fare delle gare per far partecipare giovani per organizzare dentro i parchi tutte le attività che possono valorizzarli", ha aggiunto. (Rin)