Germania: Baerbock (Verdi), transizione ecologica costerà molto

- La transizione ecologica è “un compito titanico” e “costerà molto”. È quanto affermato da Annalena Baerbock, candidata cancelliera dei Verdi tedeschi per le elezioni del Bundestag del 26 settembre. Intervistata dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, Baerbock, che copresiede gli ecologisti con Robert Habeck, ha evidenziato come il suo obiettivo sia rendere l'Europa “il primo continente neutrale per il clima”. A tal fine, è necessario riformare il sistema dell'Ue per lo scambio delle quote di emissioni inquinanti e rimuovere i certificati per la CO2 dal mercato, in modo da accelerare l'eliminazione graduale del carbone. (Geb)