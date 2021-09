Scuola: Ama, pulizia e sanificazione aree esterne di oltre 420 istituti infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, in coordinamento con Roma Capitale, ha ultimato un ciclo di interventi straordinari mirati di sanificazione e pulizia delle aree antistanti e perimetrali delle oltre 420 scuole dell'infanzia, presenti in tutti e 15 i municipi della Capitale. Lo comunica in una nota Ama. "Gli interventi vedono quotidianamente al lavoro squadre composte da 2/3 operatori con l'ausilio di mezzi dedicati e sostanze igienizzanti - si legge nella nota di Ama -. Queste attività rientrano nel più ampio programma di interventi mirati di pulizia che, dalla seconda metà di agosto, stanno interessando tutti e 1.100 plessi scolastici (elementari, medie, superiori, istituti comunali dell'Infanzia, Istituti Comprensivi) presenti su tutto il territorio cittadino". (Com)