America latina: record omicidi attivisti ambientali nella regione

- Sette dei dieci paesi con il maggior numero di omicidi di attivisti ambientali nel 2020 si trovano in America latina. In tutto il mondo l'anno scorso sono state uccise 227 persone legate alla lotta in difesa dell'ambiente e del diritto alla terra. I dati provengono da un rapporto dell'Organizzazione non governativa (Ong) "Global Witness", secondo cui il numero di omicidi nel mondo è aumentato rispetto ai 212 registrati nel 2019. Delle complessive 227 vittime, 165 sono state assassinate in America latina. La classifica mondiale è guidata dalla Colombia con 65 omicidi, seguita da Messico, 30, Filippine, 29, Brasile, 20, Honduras, 17, Repubblica Democratica del Congo, 15, Guatemala, 13, Nicaragua, 12, Perù, 6, e India, 4. (segue) (Nys)