America latina: record omicidi attivisti ambientali nella regione (2)

- Secondo Global Witness, la principale motivazione per la morte degli attivisti nel mondo è il disboscamento. Il rapporto ha potuto confermare 23 casi di omicidio per controversie legate a tale attività avvenuti in Brasile, Nicaragua, Perù, Filippine e Messico, che contano il numero più alto: 9 vittime. L'agricoltura e l'estrazione mineraria sono causa di a 34 morti. Tra le 30 persone uccise in Messico c'è il difensore delle risorse idriche Óscar Eyraud Adams, un membro del popolo Kumiai, ucciso dopo essersi opposto alle industrie che contribuiscono alla scarsità d'acqua in Baja California, al confine con il secondo stato degli Stati Uniti. In Perù e Brasile, oltre il 70 per cento degli omicidi legati alla difesa dell'ambiente e del territorio sono avvenuti nella regione amazzonica. (Nys)