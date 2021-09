Ue: Sassoli, prossime plenarie Parlamento in presenza ma con alcune modifiche ai lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prossime plenarie il Parlamento europeo attuerà in via sperimentale il ritorno in presenza con alcune proposte di modifica dei lavori, come l'introduzione di un numero limitato di dibattiti chiave in prime time, uno slot dedicato e selettivo per i dibattiti di politica estera in presenza dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, l'utilizzo del catch the eye (la pratica per intervenire) e della carta blu (per fare una domanda) nei dibattiti con la Commissione e il Consiglio, la possibilità per i deputati di parlare dal podio centrale e di sedere nelle prime file nel corso dei dibattiti che li riguardano. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dopo aver riunito oggi la conferenza dei presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo in una riunione straordinaria per discutere le proposte di riforma del funzionamento della Camera dopo la pandemia. "Abbiamo esaminato nel dettaglio le proposte di riforma dei metodi di lavoro delle sessioni plenarie, di potenziamento delle prerogative legislative e di controllo del Parlamento, di rafforzamento del ruolo della diplomazia parlamentare, di rilancio della comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini. Il ritorno ad un esercizio dell'attività parlamentare in presenza e la possibilità di un utilizzo selettivo delle nuove modalità di lavoro in remoto, utilizzate nel corso della pandemia, sono state questioni al centro della discussione di oggi", ha spiegato Sassoli. (segue) (Beb)