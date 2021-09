Torino: traporto pubblico, da stamattina 42 mezzi e 700 corse in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha debuttato oggi, a Torino, il piano previsto da GTT per l’avvio del nuovo anno scolastico. Prevede un incremento dell’offerta del servizio di trasporto pubblico per un utilizzo dei mezzi in sicurezza. Da oggi sono in vigore gli orari definiti in gergo “invernali scolastici” con una massima frequenza delle corse. A questo tipo di servizio è stato inoltre affiancato un intervento di specifico potenziamento sulle linee che transitano vicino ai plessi scolastici: 11 – 17 – 30 – 36 – 45 – 46 – 49 – 50 – 52 – 61 – 64 – 72 – 75 – 81 – 36n – VE1 – CP1 – navetta Borgaro. Alle 13.000 corse ordinarie, ne sono state quindi aggiunte circa 700 con un incremento di 42 mezzi. Su tram, bus e metropolitana del servizio urbano e suburbano si è rilevata un’affluenza media sotto il 50%. L’ordinanza interministeriale del 30 agosto 2021 che ha aggiornato le "linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel trasporto pubblico" ha confermato la capienza massima dell'80% e l'obbligo di indossare la mascherina E’ stato inoltre ripristinato l’utilizzo della porta anteriore. A seguito della stessa ordinanza GTT ha esposto in fermata e a bordo dei mezzi appositi cartelli con tutte le informazioni per la clientela. Ricordiamo che in questi giorni sono in servizio i primi 30 bus elettrici dei 50 previsti per fine mese. (Rpi)