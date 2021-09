Egitto-Israele: Bennett, durante incontro con Al Sisi poste le basi per legami profondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro avvenuto oggi a Sharm el Sheikh tra il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, e il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, “è stato importante e molto positivo” e “ha gettato le basi per profondi legami che andranno avanti”. Lo ha dichiarato Bennett, secondo quanto riferisce una nota dell’esecutivo israeliano. Le parti hanno discusso di un’ampia gamma di questioni, compresi i modi per approfondire e rafforzare la cooperazione tra i Paesi, con particolare attenzione all’ampliamento della portata del commercio bilaterale, oltre che un’ampia gamma di temi regionali e internazionali, si legge nella nota del governo. Inoltre, durante l’incontro durato circa tre ore, Bennett ha ringraziato Al Sisi “per l’importante ruolo dell’Egitto nella regione”, sottolineando che dopo oltre quattro decenni l’accordo di pace tra Egitto e Israele, siglato nel 1979, “continua a rappresentare una pietra miliare per la sicurezza e la stabilità del Medio Oriente”. Il primo ministro israeliano ha evidenziato “il ruolo significativo” che l’Egitto svolge nel “mantenere la stabilità della sicurezza nella Striscia di Gaza e per trovare una soluzione alla questione dei prigionieri e delle persone scomparse”, catturate dal movimento palestinese Hamas, attivo nell’enclave palestinese. Dopo il suo ritorno in Israele, Bennett ha ricordato che Israele si sta aprendo ai Paesi della regione e alla base vi è il rapporto con l’Egitto, quindi, “da entrambe le parti dobbiamo investire nel rafforzamento di questo rapporto e lo abbiamo fatto oggi”. (segue) (Res)