Egitto-Israele: Bennett, durante incontro con Al Sisi poste le basi per legami profondi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le delegazioni hanno poi partecipato a un pranzo, a cui si sono uniti sia Al Sisi che Bennett. All’incontro di oggi hanno partecipato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, il capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamel, il capo del consiglio di sicurezza nazionale israeliano, Eyal Holata, e l’ambasciatrice d’Israele al Cairo, Shimrit Meir. Durante l’incontro Al Sisi ha parlato in arabo, mentre Bennett in ebraico e le sue dichiarazioni sono state tradotte in arabo. Le parti hanno discusso dello sviluppo delle relazioni bilaterali in vari settori, oltre che della situazione in ambito regionale e internazionale, in particolare riguardo alla questione palestinese, ha spiegato il portavoce della presidenza egiziana Bassam Radi. Al Sisi “ha affermato il sostegno dell'Egitto a tutti gli sforzi per raggiungere una pace globale in Medio Oriente, basata sulla soluzione dei due Stati e sulla base di risoluzioni di legittimità internazionale, che contribuiscano a rafforzare la sicurezza e la prosperità per tutti i popoli della regione”, ha aggiunto il portavoce della presidenza. Inoltre, Al Sisi “ha anche ricordato l'importanza del sostegno della comunità internazionale agli sforzi dell'Egitto per ricostruire i Territori palestinesi, oltre alla necessità di mantenere la calma tra palestinesi e israeliani, in particolare con le continue mosse dell'Egitto per allentare la tensione tra le due parti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza”. (segue) (Res)