Egitto-Israele: Bennett, durante incontro con Al Sisi poste le basi per legami profondi (3)

- L'incontro di oggi tra Al Sisi e Bennett è storico, il primo nell'ultimo decennio tra i vertici di Egitto e Israele. Le prime immagini circolate subito dopo l'avvio dell'incontro mostrano la bandiera di Israele accanto a quella dell'Egitto. Si tratta di una "prima volta" perché né durante gli incontri tra Al Sisi e il primo ministro Benjamin Netanyahu, né in quelli avvenuti tra il 2006 e il 2009 tra l'allora presidente egiziano Hosni Mubarak e il capo del governo israeliano Ehud Olmert era presente la bandiera di Israele. L'incontro tra Al Sisi e Bennett giunge poche ore dopo il ritorno alla piena operatività del valico di Taba tra Israele e il Sinai, senza alcun limite sul numero di permessi di ingresso. Il mese scorso, per la prima volta dopo anni, Israele ha allentato le misure restrittive sui viaggi in Sinai. La decisione è stata presa dopo che il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel ha visitato Israele nelle scorse settimane per colloqui ad alto livello su Gaza. (Res)