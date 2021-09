Roma: De Angelis (Lega), febbrone da cavallo ha dato alla testa a Calenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forse il febbrone da cavallo deve avere dato alla testa a Calenda. Tutelare la libertà personale, fondamento democratico presente sulla Costituzione sulla quale Calenda stesso ha giurato, non è né irresponsabile né demenziale. Dare del demente e irresponsabile al proprio oppositore politico, in compenso, dimostra tutta la pochezza umana e morale di chi lo dice. Se deve aprire bocca per straparlare e fare il bulletto del quartierino, allora Calenda taccia". E' quanto dichiara in una nota la deputata Lega e candidata al consiglio comunale di Roma, Sara De Angelis. (Com)