Lombardia: Carretta (Azione), fondi dote scuola in ritardo, Regione sia più attenta

- Bene che arrivino questi soldi, chiesti da più parti e da mesi, peccato che Regione Lombardia si sia ricordata della dote scuola, proprio il primo giorno di scuola e con un ritardo imperdonabile. Lo afferma, in una nota riguardante gli stanziamenti per la dote scuola 2021/2022, Niccolò Carretta, consigliere regionale del gruppo misto. "Sono convinto che se Regione Lombardia iniziasse a lavorare dando priorità alla scuola avremmo una Regione molto più attenta alle esigenze e più pronta alle necessità delle tante famiglie lombarde", conclude Carretta. (Com)