Roma, Figliomeni-Cologgi (Fd'I): inaccettabili i disagi agli utenti del trasporto disabili

- "Fin dal primo giorno di consiliatura abbiamo profuso ogni energia a favore delle persone diversamente abili, delle loro famiglie e di coloro che prestano la propria opera in loro favore. Non potevamo, quindi, restare inermi dinanzi al fatto che tuttora sussistono i problemi per i lavoratori del servizio di trasporto per le persone disabili e pare che a causa di tali criticità, gli autisti in servizio erano solo due su ventuno". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell'Assemblea Capitolina e Dario Cologgi candidato Fd'I in X Municipio. "Non si possono tollerare queste gravissime ricorrenti problematiche e ci auguriamo che l'Amministrazione a guida Raggi esca dall'immobilismo e superi immediatamente queste criticità". (segue) (Com)