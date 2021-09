Roma, Figliomeni-Cologgi (Fd'I): inaccettabili i disagi agli utenti del trasporto disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo altresì proposto che -continua la nota-, al fine di garantire la continuità del servizio del trasporto a chiamata, gli utenti possano usufruire del servizio taxi chiamando direttamente il centralino con addebito diretto della spesa a Roma Capitale. Inoltre, per evitare in futuro ulteriori problematiche, sarebbe opportuno prevedere delle clausole che garantiscano comunque il servizio e il pagamento delle retribuzioni per i dipendenti in quanto eventuali contestazioni tra l'Amministrazione e il concessionario del servizio non possono ricadere sull'utenza e sui lavoratori, persone già provate dal silenzio delle istituzioni e dalla pandemia. È necessario -conclude la nota- porre in essere, nel più breve tempo possibile, ogni azione volta a soddisfare pienamente il bisogno di mobilità delle persone con disabilità altrimenti parole come Disability Manager o annunci come gli aumenti dei fondi hanno solo il sapore dell'ennesima beffa". (Com)