Sanità: Righini-Rocca (Fd'I), altro attacco hacker, Zingaretti spieghi

- "L'attacco hacker all'ospedale San Giovanni Addolorata sta causando gravi disservizi per i cittadini che ancora una volta devono pagare il prezzo di un sistema sanitario lacunoso e carente. Suonano quindi come una vera e propria beffa le parole del capo gabinetto della Regione che anche oggi ha cercato goffamente di rassicurare i cittadini sul ripristino dei servizi regionali. I fatti dimostrano, invece, che la sanità laziale e l'intera Regione sono ancora sotto attacco e, quello che preoccupa di più, incapaci di trovare modi per difendersi. Sistemi informatici in tilt, servizi e prenotazioni bloccate sono oramai all'ordine del giorno e il presidente Zingaretti farebbe meglio a spiegare come stanno veramente le cose piuttosto che trincerarsi dietro un silenzio assordante e imbarazzante". È quanto dichiarano in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini e il candidato di Fratelli d'Italia al consiglio comunale, Federico Rocca. (Com)