Etiopia: Bachelet (Onu), conflitto rischia di estendersi in tutto il Corno d'Africa (3)

- Ci sono, ha poi denunciato Bachelet, continue segnalazioni di detenzioni arbitrarie su larga scala di civili di etnia tigrina in siti non ufficiali nel Tigrè occidentale. "I rapporti suggeriscono anche che le persone di etnia tigrina sono state profilate e detenute da agenti delle forze dell'ordine per motivi etnici, con centinaia di persone che sarebbero state arrestate in recenti controlli di sicurezza, principalmente ad Addis Abeba, e diverse attività commerciali appartenenti all'etnia tigrina sarebbero state chiuse. Sono stati inoltre documentati (episodi di) incitamenti all'odio e alla discriminazione e livelli crescenti di retorica incendiaria nei confronti di persone di etnia tigrina. La storia ci ha inequivocabilmente insegnato i pericoli di questo tipo di retorica. Devono essere messe in atto urgentemente misure di de-escalation", è l'appello dell'Alta commissaria, aggiungendo inoltre che sono state segnalate anche minacce e attacchi ai giornalisti, nonché la sospensione delle licenze dei media e le restrizioni intermittenti e la chiusura di Internet e delle telecomunicazioni nel Tigrè. "Da quando hanno ottenuto il controllo di parti del Tigrè e si sono espanse nelle regioni vicine, i rapporti hanno anche identificato le forze del Tigrè come autrici di violazioni dei diritti umani. Durante il periodo in esame - ha proseguito - le forze del Tigrè sarebbero state responsabili di attacchi contro civili, comprese uccisioni indiscriminate che hanno provocato quasi 76.500 sfollati ad Afar e circa 200 mila ad Amhara. Secondo quanto riferito, più di 200 persone sono state uccise negli scontri più recenti in queste regioni e 88 persone, compresi i bambini, sono rimaste ferite. Il 5 agosto, le forze del Tigrè avrebbero attaccato e ucciso gli sfollati, principalmente donne, bambini e anziani, che si erano rifugiati in un campo a Galikoma Kebele, nella regione di Afar. Abbiamo anche ricevuto gravi segnalazioni di reclutamento di bambini nel conflitto da parte delle forze del Tigrè, il che è vietato dal diritto internazionale", ha denunciato Bachelet. (segue) (Res)