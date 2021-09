Etiopia: Bachelet (Onu), conflitto rischia di estendersi in tutto il Corno d'Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur rimanendo "estremamente preoccupata" per la situazione dei diritti umani nel Tigrè e nelle regioni limitrofe, l'Alta commissaria ha tuttavia preso atto del precedente impegno del governo nei confronti delle violazioni dei diritti umani nel Tigrè. "Nel mio incontro con il procuratore generale lo scorso giugno, (quest'ultimo) mi ha informato su alcune delle misure che il governo stava adottando, compreso il perseguimento della violenza sessuale e di genere. Attendo con impazienza di conoscere i progressi del governo in questo senso, sottolineando la necessità di trasparenza in tali procedimenti, come parte importante del risarcimento per le vittime. Esorto inoltre il governo dell'Etiopia ad accettare le raccomandazioni del rapporto di indagine congiunta come parte dei suoi sforzi per rendere responsabile. Gli attori internazionali, regionali e nazionali in materia di diritti umani e umanitari devono avere libero accesso", ha affermato Bachelet, ribadendo anche l'appello al governo eritreo affinché garantisca la responsabilità per presunte diffuse violazioni dei diritti umani da parte delle sue forze. "Oltre al Tigrè, sono necessari ulteriori sforzi per porre fine alla mortale violenza intercomunitaria. E la risposta non può essere militare. Ribadisco ciò che ho detto al Consiglio lo scorso giugno: le lamentele devono essere affrontate attraverso significativi sforzi di pacificazione e riconciliazione per evitare il rischio che l'Etiopia venga dilaniata, con profonde implicazioni per il Paese e il resto del Corno d'Africa", ha dichiarato l'Alta commissaria, ribadendo che la soluzione al conflitto può essere trovata solo attraverso un processo politico e il dialogo. "Lodo gli sforzi di mediazione dell'Unione africana in questo senso. Invito tutte le parti a porre immediatamente fine alle ostilità senza precondizioni e a negoziare un cessate il fuoco duraturo. Guardando al futuro, una pace sostenibile arriverà solo attraverso la responsabilità, un autentico dialogo inclusivo e un processo di riconciliazione nazionale", ha concluso. (Res)